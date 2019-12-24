Лукашенко «предложил» России вступить в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил необычный взгляд на решение вопроса об интеграции с Россией. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик в шутку заявил, что не Белоруссия могла бы стать частью России, а Россия – вступить в Белоруссию.
Лукашенко уверен, что ни россияне, ни белорусы, в том числе из оппозиции, не будут против такой интеграции.
«Почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» - цитирует белорусского лидера РИА Новости.
7 декабря Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Среди предметов обсуждения был, в том числе, вопрос интеграции. В этот день и 8 декабря белорусская оппозиция провела в Минске акции против интеграции Белоруссии и России.
24 декабря Лукашенко заявил, что страны Запада и НАТО «не перенесут» возможной попытки России нарушить суверенитет Белоруссии.
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