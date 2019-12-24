Лукашенко «предложил» России вступить в Белоруссию

Лукашенко уверен, что ни россияне, ни белорусы, в том числе из оппозиции, не будут против такой интеграции.

«Почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» - цитирует белорусского лидера РИА Новости.

7 декабря Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились в Сочи. Среди предметов обсуждения был, в том числе, вопрос интеграции. В этот день и 8 декабря белорусская оппозиция провела в Минске акции против интеграции Белоруссии и России.

24 декабря Лукашенко заявил, что страны Запада и НАТО «не перенесут» возможной попытки России нарушить суверенитет Белоруссии.

