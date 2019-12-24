Лукашенко назвал НАТО защитником суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил о том, что мировое сообщество отреагирует в случае, если Россия попробует нарушить суверенитет республики.

Такой сценарий развития событий, по мнению Лукашенко, приведет к началу войны.

«Запад и НАТО уже этого не перенесут (попытку России нарушить белорусский суверенитет - НСН), потому что они сочтут это за угрозу им», - подчеркнул Лукашенко, добавив, что альянс и Запад в этом отношении будут «в чем-то будут правы».

Ранее в Польском институте международных отношений призвали белорусские власти поддерживать инициативы НАТО, так как Минск, по мнению Варшавы, может стать целью агрессии со стороны Москвы, передает RT.

Отметим, что в начале декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев заявил, что республика готова к проведению совместных учений с НАТО.

