Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября

«Сегодня в Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 1:00 12 сентября... оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе», - отметили в ведомстве.

Сроки возобновления работы пунктов Варшава сообщит дополнительно.

Госпогранкомитет указал, что на 12:00 перед переходами Тересполь (Брест) и Кукурыки (Козловичи) в очереди находятся 1600 легковых и 300 грузовых автомобилей, а также 70 автобусов.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок до тех пор, пока «ситуация позволит обеспечить полную безопасность».

