Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
Польша уведомила Белоруссию о закрытии оставшихся пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом сообщил белорусский Пограничный комитет.
«Сегодня в Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 1:00 12 сентября... оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе», - отметили в ведомстве.
Сроки возобновления работы пунктов Варшава сообщит дополнительно.
Госпогранкомитет указал, что на 12:00 перед переходами Тересполь (Брест) и Кукурыки (Козловичи) в очереди находятся 1600 легковых и 300 грузовых автомобилей, а также 70 автобусов.
Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок до тех пор, пока «ситуация позволит обеспечить полную безопасность».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
- Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
- Адвокат: Многоженец Сухов не избежит наказания по уголовному делу
- Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области
- Не в ресурсе: Компании теряют деньги из-за депрессий сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru