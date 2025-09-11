Дегтярев: Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ
Министерство спорта не будет вводить потолок зарплат и налог на зарубежных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил журналистам глава ведомства Михаил Дегтярев.
По словам министра, «единственный инструмент» регулирующего воздействия государства в этой части - установление лимита на легионеров. Остальными вопросами должен заниматься Российский футбольный союз.
«Клубы могут договориться об установлении потолка зарплат. Мы препятствовать не будем. Если они договорятся, что будет налог на легионеров на детско-юношеский футбол, я это поддержу. Если будет решение по агентским вопросам, пожалуйста», - подчеркнул Дегтярев.
Он добавил, что Минспорт не будет вводить какие-либо потолки, налоги или штрафы, пишет «Свободная пресса».
Ранее главный тренер футбольного клуба «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что зарплаты футболистов в стране завышены «на 50% минимум».
