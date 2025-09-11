За 2025 год продажи антидепрессантов выросли на 31% в денежном выражении, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«Спрос на антидепрессанты и другие препараты для психического здоровья растет. Если берем успокоительные средства, на них тоже растет спрос. За семь месяцев этого года антидепрессанты выросли на 31% в рублях, это 17% в упаковках. Самая главная причина в том, что в России начала формироваться культура психического здоровья. Пациенты стали заниматься этим вопросом, врачи стали смелее назначать антидепрессанты. Наше население стало соглашаться принимать эти препараты, признавать свои проблемы. 40% продаж антидепрессантов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Ничто не красит нашу жизнь, как правильно подобранные антидепрессанты», - рассказала она.

В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей. Более 85 процентов лекарств от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно.

