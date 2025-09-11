Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила НСН, что в России начала формироваться культура психического здоровья.
За 2025 год продажи антидепрессантов выросли на 31% в денежном выражении, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«Спрос на антидепрессанты и другие препараты для психического здоровья растет. Если берем успокоительные средства, на них тоже растет спрос. За семь месяцев этого года антидепрессанты выросли на 31% в рублях, это 17% в упаковках. Самая главная причина в том, что в России начала формироваться культура психического здоровья. Пациенты стали заниматься этим вопросом, врачи стали смелее назначать антидепрессанты. Наше население стало соглашаться принимать эти препараты, признавать свои проблемы. 40% продаж антидепрессантов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Ничто не красит нашу жизнь, как правильно подобранные антидепрессанты», - рассказала она.
В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей. Более 85 процентов лекарств от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru