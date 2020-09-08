Шушкевич не считает Колесникову лидером белорусской оппозиции

Член Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова в понедельник пропала в Белоруссии. Агентство Белта со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского сообщило, что в 4 часа утра она проходила погранконтроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной.

При этом Государственная пограничная служба Украины заявила, что Колесникова на границу не прибывала. По их информации, на Украину прибыли только белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов. Телеканал «Беларусь-1» в своем Telegram-канале утверждает, что Родненков и Кравцов «сбежали за границу», а Колесникову якобы задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в эфире НСН, что власть могла просто «изолировать» оппозиционерку.

«То, что продолжается процесс физического изъятия из обращения людей, которые открыто выступили против Лукашенко, — это факт. Колесникова — одно из колесиков, она открыто противостояла, поэтому ее могли изолировать, но никакой информации у меня об этом нет», — сказал Шушкевич, отметив при этом, что не считает соратницу Тихановской лидером оппозиции в Белоруссии.