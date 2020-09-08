Шушкевич не считает Колесникову лидером белорусской оппозиции
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал НСН, что власти «изолируют» Марию Колесникову, не давая ей возглавить протесты.
Член Координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова в понедельник пропала в Белоруссии. Агентство Белта со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского сообщило, что в 4 часа утра она проходила погранконтроль в пункте пропуска «Александровка» на границе с Украиной.
При этом Государственная пограничная служба Украины заявила, что Колесникова на границу не прибывала. По их информации, на Украину прибыли только белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов. Телеканал «Беларусь-1» в своем Telegram-канале утверждает, что Родненков и Кравцов «сбежали за границу», а Колесникову якобы задержали при попытке незаконного пересечения границы.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в эфире НСН, что власть могла просто «изолировать» оппозиционерку.
«То, что продолжается процесс физического изъятия из обращения людей, которые открыто выступили против Лукашенко, — это факт. Колесникова — одно из колесиков, она открыто противостояла, поэтому ее могли изолировать, но никакой информации у меня об этом нет», — сказал Шушкевич, отметив при этом, что не считает соратницу Тихановской лидером оппозиции в Белоруссии.
«Она — явление положительное, достойное, разумное, но чтобы стать лидером, нужно быть более известной. А ей не дают стать более известной, противодействуют всякими методами, как другим всем заметным, прежде всего, Статкевичу, в свое время Санникову и так далее. Их изолируют, выгоняют, под любыми предлогами делают их жизнь здесь невозможной. Такой зверский наш режим», — резюмировал первый глава постсоветской Белоруссии.
Ранее из Белоруссии пришлось уехать членам КС оппозиции Светлане Тихановской и Ольге Ковальковой, а также Павлу Латушко. Последний рассказал, что ему предложили выбор: либо покинуть страну, либо быть привлечённым к уголовной ответственности.
«Я уже всю жизнь не боюсь за свою безопасность, я бывал в разных ситуациях. Во всяком случае, я не защищаюсь всякими недостойными методами. А спасаюсь я на даче от коронавируса, потому что у меня ближайшая родственница умерла от того, что в Белоруссии с этим делом большой непорядок» — ответил Шушкевич на вопрос НСН о том, не боится ли он за собственную безопасность, живя в Белоруссии.
Ранее Шушкевич в эфире НСН сравнил белорусские Совбез и КГБ с Гестапо.
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