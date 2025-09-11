Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу

Прием нейролептиков может привести к летальному исходу, заявила врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

«Не всегда лекарство может спасти, оно может и навредить. Например, потребление нейролептиков может вызвать нейролептический синдром. Все препараты должны продаваться по рецептам. У человека без психических расстройств не должно быть доступа к таким препаратам. Он может себе навредить вплоть до летального исхода», - пояснила она.

Со своей стороны, клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская добавила, что люди зачастую не идут к врачу, а слушают блогеров.

«Люди не идут к врачу иногда, а послушали блогера и делают так, как он рекомендует. Блогеру легко верить, легче, чем врачу. Поэтому люди могут себе навредить», - добавила она.

Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.

