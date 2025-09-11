Адвокат: Многоженец Сухов не избежит наказания по уголовному делу
Ни наличие 14 детей, ни хорошие характеристики не помогут многоженцу Ивану Сухову, если он нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетнего ребенка, заявила НСН Мария Ярмуш.
Суд может учесть смягчающие обстоятельства в уголовном деле многоженца Ивана Сухова, однако он не избежит ответственности за домогательства к дочери. Об этом НСН рассказала адвокат Мария Ярмуш.
Против многоженца Ивана Сухова возбудили уголовное дело. Об этом сообщил СК России по Владимирской области в Telegram-канале. Мужчине грозит до трёх лет колонии. Дело возбудили после того, как 19-летняя дочь Сухова публично сообщила о противоправных действиях со стороны отца в эфире одного из ток-шоу на федеральном канале. По ее словам, на тот момент ей было 14 лет. Примечательно, что первый выпуск с ней вышел еще в июне этого года. Ярмуш пояснила, почему дело возбудили только сейчас.
«Сообщение о преступлении может быть сделано как каким-то потерпевшим, так и близкими родственниками, или третьими лицами. Также, если информация всплывает на радио или СМИ, правоохранительные органы должны отреагировать. Может быть, проверку начали сразу, но для того, чтобы проверить все факты, нужно опросить свидетелей и предполагаемого потерпевшего. Если сейчас возбудили уголовное дело, значит, уже был выявлен состав преступления. Потому что предварительная проверка до возбуждения уголовного дела и существует для того, чтобы не было необоснованного привлечения к уголовной ответственности», - рассказала она.
При этом Ярмуш напомнила, что в случае с Суховым суд может учесть наличие у него маленьких детей на попечении как смягчающее обстоятельство, однако свое наказание он получит.
«Конечно, суд учитывает все. И признание вины, и искреннее раскаяние, и нахождение малолетних детей на иждивении, и хорошие характеристики. Но при этом ответственности за подобное преступление он не избежит», - подытожила она.
Иван Сухов получил известность после интервью журналистке Саше Сулим, в котором он рассказал, что живет с тремя «женами» и 14 детьми в квартире площадью 70 квадратных метров, а также заявил, что его целью является зачать 50 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
- Стали смелее: Почему в России резко выросли продажи антидепрессантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru