Суд может учесть смягчающие обстоятельства в уголовном деле многоженца Ивана Сухова, однако он не избежит ответственности за домогательства к дочери. Об этом НСН рассказала адвокат Мария Ярмуш.

Против многоженца Ивана Сухова возбудили уголовное дело. Об этом сообщил СК России по Владимирской области в Telegram-канале. Мужчине грозит до трёх лет колонии. Дело возбудили после того, как 19-летняя дочь Сухова публично сообщила о противоправных действиях со стороны отца в эфире одного из ток-шоу на федеральном канале. По ее словам, на тот момент ей было 14 лет. Примечательно, что первый выпуск с ней вышел еще в июне этого года. Ярмуш пояснила, почему дело возбудили только сейчас.