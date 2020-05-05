Лукашенко пожелал заразившемуся COVID-19 Мишустину скорейшего выздоровления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом белорусский лидер заявил в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Добавим, во время беседы главы государств обсудили развитие ситуации с коронавирусом в странах и меры, принимаемые для борьбы с COVID-19. Также стороны затронули тему празднования Дня Победы 9 мая, обсудив подготовительные мероприятия.
Между тем, самочувствие Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное. Его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом . Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону, подчеркивает Ura.ru.
О том, что взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат Михаил Мишустин заявил на прошлой неделе. Об этом он сообщи в ходе видеосвязи с Владимиром Путиным.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны, и больших проблем в управлении не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru