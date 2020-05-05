Лукашенко пожелал заразившемуся COVID-19 Мишустину скорейшего выздоровления

Между тем, самочувствие Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное. Его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом . Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону, подчеркивает Ura.ru.

О том, что взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат Михаил Мишустин заявил на прошлой неделе. Об этом он сообщи в ходе видеосвязи с Владимиром Путиным.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны, и больших проблем в управлении не будет.

