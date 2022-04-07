Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о необходимости участия белорусской делегации на переговорах, которые ведут представители России и Украины, сообщает «Интерфакс».

«Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно должна прозвучать позиция Беларуси», - подчеркнул Лукашенко, выступая на совещании Совета безопасности страны.

Лукашенко заявил, что действия Запада могут привести к третьей мировой войне

Он также отметил, что происходящее в соседней республике серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Белоруссии.

«Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не получится втянуть Минск в конфликт на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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