Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о необходимости участия белорусской делегации на переговорах, которые ведут представители России и Украины, сообщает «Интерфакс».
«Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно должна прозвучать позиция Беларуси», - подчеркнул Лукашенко, выступая на совещании Совета безопасности страны.
Он также отметил, что происходящее в соседней республике серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Белоруссии.
«Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает», - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Западу не получится втянуть Минск в конфликт на Украине.
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