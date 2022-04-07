Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины

Он также отметил, что происходящее в соседней республике серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Белоруссии.

«Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не получится втянуть Минск в конфликт на Украине.

