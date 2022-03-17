Лукашенко: Западу не удастся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

У Запада не получится втянуть Минск в конфликт на Украине. Об этом в интервью японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко предрек Зеленскому скорую капитуляцию

По его словам, американцы совместно со своими партнерами толкают Минск к этому конфликту.

Белорусский лидер подчеркнул, что у правительства страны «достаточно ума», чтобы не прислушиваться к такой провокации.

Ранее Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.

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ФОТО: www.unian.net
ТЕГИ:Военная ОперацияБелоруссияЗападУкраинаАлександр Лукашенко
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