Лукашенко: Западу не удастся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

По его словам, американцы совместно со своими партнерами толкают Минск к этому конфликту.

Белорусский лидер подчеркнул, что у правительства страны «достаточно ума», чтобы не прислушиваться к такой провокации.

Ранее Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.