Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на введение санкционных мер со стороны ряда стран, передает агентство «Белта».
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - заявил Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.
«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», - приводит агентство слова главы государства.
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