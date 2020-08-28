Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда стран

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», - заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», - приводит агентство слова главы государства.

