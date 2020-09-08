Лукашенко объяснил позирование с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свой появление с автоматом в руках во время массовой протестной акции в окрестностях его резиденции. Сцену запечатлели журналисты.
«Моё появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», - привёл ответ Лукашенко телеведущий Роман Бабаян, участвовавший в интервью с главой государства.
Перед тем, как взять в руки автомат, Лукашенко облетел резиденцию на вертолёте, а затем пообщался с защищавшими резиденцию силовиками. С автоматом был и сын президента, Николай.
Лукашенко сегодня заявил журналистам, что, возможно, «пересидел» на своём посту, но кроме него защитить страну некому.
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