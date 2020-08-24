«Сцена мрачная»: Пушков о видео Лукашенко с автоматом в руках

В воскресенье десятки тысяч демонстрантов, выступающих за отставку Лукашенко, двинулись к его резиденции. Ко Дворцу независимости их не пустил силовики. Сам Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, и когда протестующие расходились, заявил, что они «разбежались, как крысы».

Также было опубликовано видео, на котором Лукашенко общается с сотрудниками ОМОНа и благодарит их, передаёт РЕН ТВ. Президент назвал их «красавцами», а те в ответ заявили, что будут с главой государства «до конца».

