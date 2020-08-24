«Сцена мрачная»: Пушков о видео Лукашенко с автоматом в руках

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко запечатлён в разгрузочном жилете и с автоматом в руках. Ранее кадры распространил телеграм-канал «Пул первого», приближённый к главе государства.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» - отметил Пушков. По его мнению, непреодолимых обстоятельств не было, зато были грубые ошибки в политике, передаёт телеканал «360».

«Разбежались как крысы». Лукашенко пригрозил протестующим автоматом

В воскресенье десятки тысяч демонстрантов, выступающих за отставку Лукашенко, двинулись к его резиденции. Ко Дворцу независимости их не пустил силовики. Сам Лукашенко в этот момент облетел резиденцию на вертолёте, и когда протестующие расходились, заявил, что они «разбежались, как крысы».

Также было опубликовано видео, на котором Лукашенко общается с сотрудниками ОМОНа и благодарит их, передаёт РЕН ТВ. Президент назвал их «красавцами», а те в ответ заявили, что будут с главой государства «до конца».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОМОНАлександр Лукашенко
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