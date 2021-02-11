Лукашенко объяснил необходимость изменения Конституции Белоруссии

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии, как и в России и Казахстане «такая жёсткая серьёзная Конституция», где «от решения президента зависит всё».

Он подчеркнул, что новая Конституция необходима для того, чтобы «потом страна не обвалилась».

Ранее Лукашенко сообщил, когда новая Конституция будет вынесена на всеобщий референдум.

