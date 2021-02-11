Лукашенко назвал главные условия своего ухода с поста президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост, если в стране будет «мир и порядок», передаёт БелТА.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, белорусский лидер подчеркнул, что он готов будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона».
Лукашенко пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».
«Мы должны иметь чёткую подстраховку, чтобы не потерять страну», - резюмировал Лукашенко.
Ранее Директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко заявил, что Лукашенко доверяют 66,5% граждан Белоруссии, сообщает «Свободная пресса». По его словам, о своём доверии оппозиции заявили лишь 17,2% респондентов.
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