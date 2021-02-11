Лукашенко: Новую белорусскую Конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года

В начале января Александр Лукашенко заявил, что изменения в Конституцию в течение месяца могут обсудить делегаты Всебелорусского народного собрания. По мнению президента, год понадобится на разработку поправок, а голосовать за них белорусы будут на референдуме. Об этом глава республики заявил в эфире телеканала «Россия 1».

А 27 ноября прошлого года в ходе встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска президент Белоруссии заявил, что покинет свой пост после принятия новой Конституции.

