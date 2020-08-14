Лукашенко обвинил Навального и «Открытую Россию» в агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российского оппозиционера Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского в организации массовых беспорядков в его стране.
«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытую Россию», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», - цитирует Лукашенко «Свободная пресса».
В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что забастовки приобрели в Белоруссии массовый характер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru