Лукашенко non grata
Три балтийские республики запретили президенту Белоруссии въезд на свою территорию. В Москве его, наоборот, ждут
Литва, Латвия и Эстония объявили Александра Лукашенко персоной нон грата. В список тех, кому, наряду с президентом Белоруссии, эти балтийские страны запретили въезд, вошли еще 29 высокопоставленных его соотечественников.
Как пояснил МИД Латвии, лица, включенные в список, «своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».
Запрет на въезд коснулся, в частности, руководителей администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел и министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности. Второй в списке - старший сын президента Виктор Лукашенко, работающий помощником своего отца по национальной безопасности и входящий в состав Совета безопасности Белоруссии.
Шаг балтийских демократий против режима Лукашенко носит во многом ритуальный характер хотя бы потому, что президент Белоруссии к своим западным соседям и не торопился нагрянуть, особенно после его угроз лишить их морские порты белорусского грузопотока. А вот куда Александр Григорьевич точно собирается, так это в Москву. Накануне президент России поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения и позвал в Москву на переговоры. Как сообщил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в российской столице в ближайшие две недели.
Если где и остаются рычаги давления на Александра Лукашенко, то только в Москве, подтвердил НСН член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько:
«Именно Россия удерживает западные страны, Запад в целом, от вмешательства в белорусские дела. Поэтому сейчас главной силой, которое может оказать давление на Лукашенко, является именно российское руководство», - указал собеседник агентства.
По его словам, диалог Лукашенко с представителями оппозиции возможен только под давлением на него самого. Пока же «он пытается изобразить какие-то имитационные действия как серьезные уступки протестующим», - добавил эксперт.
Одним из таким «имитационных действий» со стороны белорусского президента стала подготовка конституционной реформы. Как раз сегодня Лукашенко назвал нынешнюю систему госустройства Белоруссии «несколько авторитарной»:
«Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», - сказал президент, правящий страной 26 лет, добавив, что изменения будут учтены при подготовке обновленной конституции.
Если Белоруссия попросит, Россия и в этом поможет, следует из слов Дмитрия Пескова.
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