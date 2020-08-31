Лукашенко non grata

Если где и остаются рычаги давления на Александра Лукашенко, то только в Москве, подтвердил НСН член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько:

«Именно Россия удерживает западные страны, Запад в целом, от вмешательства в белорусские дела. Поэтому сейчас главной силой, которое может оказать давление на Лукашенко, является именно российское руководство», - указал собеседник агентства.

По его словам, диалог Лукашенко с представителями оппозиции возможен только под давлением на него самого. Пока же «он пытается изобразить какие-то имитационные действия как серьезные уступки протестующим», - добавил эксперт.

Одним из таким «имитационных действий» со стороны белорусского президента стала подготовка конституционной реформы. Как раз сегодня Лукашенко назвал нынешнюю систему госустройства Белоруссии «несколько авторитарной»:

«Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», - сказал президент, правящий страной 26 лет, добавив, что изменения будут учтены при подготовке обновленной конституции.

Если Белоруссия попросит, Россия и в этом поможет, следует из слов Дмитрия Пескова.

