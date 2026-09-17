В Запорожской области из-за атаки БПЛА погибла глава участкового избиркома

Мобильные пункты вакцинации против гриппа заработали у 18 станций метро, МЦК и МЦД Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Москвы Самой старшей жительнице Подмосковья 111 лет Производитель сделал вакцину «Мультикан-8» опасной для животных, а последствия могли бы быть намного хуже Церемония награждения «Бриллиантовой бабочки» пройдет в «Мастерской 12»