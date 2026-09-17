В Запорожской области из-за атаки БПЛА погибла глава участкового избиркома
Председатель участковой избирательной комиссии №394 в Запорожской области Елена Астанина погибла при атаке БПЛА. Об этом сообщает Центризбирком России.
«В селе Октябрьское Токманского муниципального округа... в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина», - отметили в ЦИК.
Трагедия произошла 15 сентября. Комиссия выразила соболезнования родным и близким Астаниной.
Ранее украинский дрон попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, где хранилась избирательная документация, напоминает Ura.ru.
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