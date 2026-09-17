В Запорожской области из-за атаки БПЛА погибла глава участкового избиркома

Председатель участковой избирательной комиссии №394 в Запорожской области Елена Астанина погибла при атаке БПЛА. Об этом сообщает Центризбирком России.

Исполнительный директор фонда Народного фронта погиб при атаке ВСУ в Крыму

«В селе Октябрьское Токманского муниципального округа... в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина», - отметили в ЦИК.

Трагедия произошла 15 сентября. Комиссия выразила соболезнования родным и близким Астаниной.

Ранее украинский дрон попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области, где хранилась избирательная документация, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеЦИКБеспилотникиЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры