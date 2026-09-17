Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить россияне с детьми
Российские семьи могут получить ряд мер поддержки после рождения ребенка. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.
Так, гражданам положено единовременное пособие при рождении малыша.
«С 1 февраля 2026 года его размер составляет 28 450 рублей 45 копеек без учета районного коэффициента. Оно выплачивается на каждого родившегося ребенка и не зависит от доходов семьи», - указала Лантратова.
Беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет выплачивают единое пособие, размер которого может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости.
Также российским семьям с детьми предоставляют материнский капитал. С февраля его размер составляет 728 921 рубль на первого ребенка, который был рожден или усыновлен с 2020 года. Если граждане получали маткапитал на первого ребенка, при рождении второго они могут рассчитывать на доплату в размере 234 321 рубля. Для семьи, вообще не получавшей такие средства на первенца, при рождении второго малыша выплатят 963 243 рубля.
Кроме того, в РФ предусмотрено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающего родителя либо другого застрахованного родственника оно составит 40% среднего заработка, максимум - 83 021 рубль в месяц.
Омбудсмен напомнила, что с этого года работающие россияне с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий могут вернуть часть подоходного налога. Выплата доступна семьям с детьми до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается на очной форме.
Между тем в 38 субъектах РФ ввели единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Выворачивают карманы!»: В профсоюзе объяснили закрытие таксопарков «Яндекс Go»
- СМИ: Европе грозит дефицит картофеля
- В Запорожской области из-за атаки БПЛА погибла глава участкового избиркома
- Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить россияне с детьми
- Армия России поразила два автомобильных моста через Днестр
- Четыре человека пострадали в ДТП с тремя авто в центре Москвы
- Бикович сыграл в шахматы с Карякиным на МФМ
- Пожар произошел на предприятии в Новороссийске из-за обломков БПЛА
- Фантасты из золотой эры: Лукьяненко объяснил всплеск экранизаций братьев Стругацких
- ШОС и ЕЭК подписали план сотрудничества на 2027-2030 годы