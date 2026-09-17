Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить россияне с детьми

Беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет выплачивают единое пособие, размер которого может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости.

Также российским семьям с детьми предоставляют материнский капитал. С февраля его размер составляет 728 921 рубль на первого ребенка, который был рожден или усыновлен с 2020 года. Если граждане получали маткапитал на первого ребенка, при рождении второго они могут рассчитывать на доплату в размере 234 321 рубля. Для семьи, вообще не получавшей такие средства на первенца, при рождении второго малыша выплатят 963 243 рубля.

Кроме того, в РФ предусмотрено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающего родителя либо другого застрахованного родственника оно составит 40% среднего заработка, максимум - 83 021 рубль в месяц.

Омбудсмен напомнила, что с этого года работающие россияне с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий могут вернуть часть подоходного налога. Выплата доступна семьям с детьми до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается на очной форме.

Между тем в 38 субъектах РФ ввели единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

