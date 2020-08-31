Политолог назвал подготовкой ухода слова Лукашенко об авторитарной Белоруссии

«Несколько авторитарная система устройства общественной жизни» сложилась в Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко, предложив начать реформы.

После встречи с председателем верховного суда Белоруссии он заявил, что как президент оберегает суды, но надо создать систему, «не завязанную на личность, в том числе Лукашенко». Он предложил прописать в конституции систему устройства белорусских судов.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит, что он готовится к уходу от власти.

«Лукашенко все чаще говорит об изменениях конституции. Об этом стал говорить и российский президент. А это значит, что Лукашенко пообещал ему в самой ближайшей перспективе провести конституционную реформу. Предполагаю, что уже в сентябре он объявит о формировании некоего совещательного органа для обсуждения реформы, а до конца года в Белоруссии пройдет референдум об изменениях в конституции.

Это поможет завершить политический кризис в стране. Вероятно, произойдет перераспределение полномочий от президента к парламенту и правительству. Также должен появиться независимый суд. Сейчас в белорусских судах доминирует «телефонное право». Действующая конституция предполагает, что Лукашенко стоит над всеми ветвями власти, в том числе судебной. Сейчас он назначает и увольняет судей, то есть они зависимы от него. Если перевести это на русский язык, то Лукашенко говорит: «Я ухожу». Но он хочет, чтобы его преемник сохранил систему, а не разрушил ее», - сказал Болкунец.