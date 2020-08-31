Политолог назвал подготовкой ухода слова Лукашенко об авторитарной Белоруссии
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит, что он готовится оставить власть.
«Несколько авторитарная система устройства общественной жизни» сложилась в Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко, предложив начать реформы.
После встречи с председателем верховного суда Белоруссии он заявил, что как президент оберегает суды, но надо создать систему, «не завязанную на личность, в том числе Лукашенко». Он предложил прописать в конституции систему устройства белорусских судов.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит, что он готовится к уходу от власти.
«Лукашенко все чаще говорит об изменениях конституции. Об этом стал говорить и российский президент. А это значит, что Лукашенко пообещал ему в самой ближайшей перспективе провести конституционную реформу. Предполагаю, что уже в сентябре он объявит о формировании некоего совещательного органа для обсуждения реформы, а до конца года в Белоруссии пройдет референдум об изменениях в конституции.
Это поможет завершить политический кризис в стране. Вероятно, произойдет перераспределение полномочий от президента к парламенту и правительству. Также должен появиться независимый суд. Сейчас в белорусских судах доминирует «телефонное право». Действующая конституция предполагает, что Лукашенко стоит над всеми ветвями власти, в том числе судебной. Сейчас он назначает и увольняет судей, то есть они зависимы от него. Если перевести это на русский язык, то Лукашенко говорит: «Я ухожу». Но он хочет, чтобы его преемник сохранил систему, а не разрушил ее», - сказал Болкунец.
Однако есть вероятность, что заявлениями о реформе Лукашенко хочет лишь выиграть время, пока протест не сойдет на нет.
«Лукашенко – человек очень хитрый и злопамятный. Но если он попробует остаться у власти, пересев из кресла в кресло, то он обманет Москву, которая протянула руку помощи и, видимо, дала некие гарантии. И обманет граждан Белоруссии. Тогда возобновятся протесты. Поэтому Лукашенко нужно под телекамеры подписать документ, обязывающий его провести реформу до определенного срока. Тогда ему поверят», - добавил эксперт.
По его мнению, Лукашенко попытается имитировать деятельность совета по реформе.
«Включит туда каких-то представителей студенчества, трудовых коллективов. Но нельзя не включать в эту группу и людей оппозиционных взглядов. Лукашенко настолько трусливый человек, что боится любых дискуссий, так что вряд пустит в совет по конституции Колесникову и ряд других людей. Но если он позовет только лояльных, диалога не получится. Это общество не примет. Он будет пытаться до осени, до зимы тянуть время. Но сейчас у людей есть задор, и они прекрасно понимают, чем это закончится. Если Лукашенко выиграет время и поймет, что протесты пошли на спад, то он начнет масштабные политические репрессии – аресты, увольнения. Но я думаю, сопротивление населения будет долгим», - заключил политолог.
Ранее член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что если все будет зависеть только от Лукашенко, то он не пойдет навстречу протестующим.
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