СМИ: Европе грозит дефицит картофеля
Европе после летних волн жары грозит дефицит картофеля и рост цен на продукт. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
Отмечается, что из-за экстремальных погодных условий в регионе было потеряно почти 3,1 млн тонн картофеля стоимостью 400-620 млн евро.
«К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года», - говорится в публикации.
Как ожидается, в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах урожай картофеля может уменьшится с рекордных 27,3 млн тонн в 2025 году до 19,5-20,5 млн тонн.
По данным Financial Times, уже резко выросли цены на продукт на свободном рынке. Картофель нового урожая для переработки в ряде стран Европы стоит до 250 евро за тонну, годом ранее стоимость составляла около 30 евро. Кроме того, во Франции столовый картофель подорожал с 310 до 520 евро за тонну.
Между тем в России доля импортного картофеля в торговых сетях сократилась почти вдвое за год, устойчиво растут объемы отечественной продукции, пишет Ura.ru.
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