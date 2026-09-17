СМИ: Европе грозит дефицит картофеля

«К этому добавляются примерно 3,6 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025 года», - говорится в публикации.

Как ожидается, в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах урожай картофеля может уменьшится с рекордных 27,3 млн тонн в 2025 году до 19,5-20,5 млн тонн.

По данным Financial Times, уже резко выросли цены на продукт на свободном рынке. Картофель нового урожая для переработки в ряде стран Европы стоит до 250 евро за тонну, годом ранее стоимость составляла около 30 евро. Кроме того, во Франции столовый картофель подорожал с 310 до 520 евро за тонну.

Между тем в России доля импортного картофеля в торговых сетях сократилась почти вдвое за год, устойчиво растут объемы отечественной продукции, пишет Ura.ru.

