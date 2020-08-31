Экс-глава МВД РФ: Лукашенко должен за два года провести реформы
Экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов в эфире НСН дал рекомендации президенту Белоруссии Александру Лукашенко по нормализации ситуации в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что в стране «несколько авторитарная система устройства общественной жизни», и предложил реформировать её. Об этом он заявил после встречи с председателем Верховного суда республики, с которым обсуждал в том числе изменение Конституции.
«Самый верный вариант – обращение Лукашенко к народу с разъяснением всех пагубных последствий, если не остановить происходящее. Пообещать за два года провести конституционную реформу, назначить новые выборы парламента и президента, сформировать нормальные политические движения, не связанные с иностранными разведками. Это остановит и объединит нацию. Пришло время. Кроме Лукашенко, как бы к нему не относиться, никто не остановит гражданскую войну», - сказал Куликов.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит, что он готовится к уходу от власти.
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