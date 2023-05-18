Лукашенко: Никакого контрнаступления ВСУ быть не может
Заявления о контрнаступлении украинской армии — дезинформация, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Как отметил белорусский лидер, сейчас многие говорят о предстоящем «контрнаступе» ВСУ. Однако, по мнению президента республики, никакого контрнаступления нет и быть не может.
«Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Политик подчеркнул, что «большое видится на расстоянии», и позднее станет понятно, «кто прав, кто виноват».
Между тем издание Al Binaa сообщило, что российская армия своей эффективной стратегией устранила возможности для наступления украинских войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru