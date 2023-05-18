Лукашенко: Никакого контрнаступления ВСУ быть не может

Как отметил белорусский лидер, сейчас многие говорят о предстоящем «контрнаступе» ВСУ. Однако, по мнению президента республики, никакого контрнаступления нет и быть не может.

«Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Политик подчеркнул, что «большое видится на расстоянии», и позднее станет понятно, «кто прав, кто виноват».

Между тем издание Al Binaa сообщило, что российская армия своей эффективной стратегией устранила возможности для наступления украинских войск.

