В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной бронетехники на передовой. Об этом заявил военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик, передает Business Insider.
Он отметил, что в таком случае речь будет идти о машинах боевой пехоты, бронированных разведывательных машинах, танках и бронетранспортерах. По его словам, Киев заявит о контрнаступлении лишь тогда, когда это уже будет очевидным фактом.
11 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии нужно больше времени для подготовки. По его словам, бригады ВСУ, прошедшие обучение в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но Украина недополучила бронетехнику.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил «Радиоточке НСН», что Киев оттягивает контрнаступление, а Запад толкает Украину к активным действиям, но отказывает в самолетах и ракетах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru