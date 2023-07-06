Лукашенко не исключил, что переговоры по Украине могут начаться к осени

Он отметил, что не хочет выдавать «какую-то информацию», но указал, что об этом уже говорят во Франции и Германии. Лукашенко подчеркнул, что от боевых действий материально теряет больше всего именно Европа.

Ранее, 2 июля, замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что Минск готов предоставить площадку для диалога по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что при определенных обстоятельства Белоруссия будет наиболее предпочтительной площадкой для переговоров, сообщает «Радиоточка НСН».

