Лукашенко не готов взвалить управление страной на женские плечи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов взвалить управление страной на женские плечи, передает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что он "женский президент", так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью.

«Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты. - Прим. БЕЛТА) так представили. Потому что я вас (женщин. - Прим. БЕЛТА) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…», - отметил президент.