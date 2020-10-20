Лукашенко не готов взвалить управление страной на женские плечи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов взвалить управление страной на женские плечи, передает БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что он "женский президент", так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью.
«Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты. - Прим. БЕЛТА) так представили. Потому что я вас (женщин. - Прим. БЕЛТА) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…», - отметил президент.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
Белоруссия ранее объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в ее адрес.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.
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