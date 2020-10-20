Тихановская простит перешедших на сторону оппозиции силовиков

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых ведомств «перейти на сторону народа» до 25 октября. Она пообещала, что в таком случае в будущем освободит их от люстраций. Об этом она написала в своем Telegram.

В своем обращении к силовикам политик напомнила, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти и их придется исполнять.

«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно», – добавила Тихановская.

Оппозиционный политик назвала свое предложение «Народным Ультиматумом». Она заключила, что в новой Белоруссии также потребуется работа силовых структур и призвала силовиков исполнить присягу, которую каждый из них давал белорусам.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.

