Тихановская простит перешедших на сторону оппозиции силовиков
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых ведомств «перейти на сторону народа» до 25 октября. Она пообещала, что в таком случае в будущем освободит их от люстраций. Об этом она написала в своем Telegram.
В своем обращении к силовикам политик напомнила, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти и их придется исполнять.
«Вы привыкли слушать свое начальство. Но стоит ли делать это, если оно защищает не народ Беларуси, а только одного человека? Это незаконно», – добавила Тихановская.
Оппозиционный политик назвала свое предложение «Народным Ультиматумом». Она заключила, что в новой Белоруссии также потребуется работа силовых структур и призвала силовиков исполнить присягу, которую каждый из них давал белорусам.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.
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