Лукашенко назвал фейковыми вбросами данные о якобы поглощении Белоруссии Россией к 2030 году

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет», – отметил Лукашенко.

Он напомнил свою неизменную позицию о статусе Белоруссии как независимого суверенного государства.

По его словам, он на 100 процентов уверен, что стратегия России в отношении Беларуси «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия проведут совместное учение «Щит Союза-2023», маневры состоятся на территории РФ 22-26 сентября. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает пресс-служба военного ведомства республики.

