Лукашенко назвал фейковыми вбросами данные о якобы поглощении Белоруссии Россией к 2030 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейковыми вбросами информацию о якобы имеющемся намерении России поглотить Белоруссию к 2030 году. Белорусский лидер объясняет распространение ложной информации со стремлением вбить клин в отношения союзных стран, сообщает агентство БелТА.
«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет», – отметил Лукашенко.
Он напомнил свою неизменную позицию о статусе Белоруссии как независимого суверенного государства.
По его словам, он на 100 процентов уверен, что стратегия России в отношении Беларуси «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия проведут совместное учение «Щит Союза-2023», маневры состоятся на территории РФ 22-26 сентября. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает пресс-служба военного ведомства республики.
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