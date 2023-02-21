Россия и Белоруссия проведут совместные учения «Щит Союза-2023»

Россия и Белоруссия проведут совместное учение «Щит Союза-2023», маневры состоятся на территории РФ 22-26 сентября. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает пресс-служба военного ведомства республики.

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Как отметил Ревенко, учение — одно из центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам. <...> На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств», — указал помощник министра.

Ревенко добавил, что в 2023 году Минск и Москва планируют провести более 150 различных совместных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Киргизии пройдут миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияБелоруссияРоссия
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