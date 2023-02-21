Россия и Белоруссия проведут совместные учения «Щит Союза-2023»

Как отметил Ревенко, учение — одно из центральных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Очевидным фактом является значительное углубление сотрудничества с Российской Федерацией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам. <...> На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств», — указал помощник министра.

Ревенко добавил, что в 2023 году Минск и Москва планируют провести более 150 различных совместных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Киргизии пройдут миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство».

