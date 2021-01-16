Лукашенко нашел причину затянувшихся белорусских протестов
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, затянутости протестов в стране способствовала Россия. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде, фрагмент которого журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.
Лукашенко считает, что причиной длительных протестов после прошедших президентских выборов стало закрытие Россией своих границ на фоне пандемии.
«Потому что даже вы закрыли от нас границу. Несколько тысяч человек, которые работали у вас, оказались здесь (в Белоруссии — прим. НСН). А работать не хотят. Я вас не упрекаю. Я просто называю объективную причину того, почему растянулись эти протесты. Они по 10-12 тысяч в последнее время ходили, фотографировали ситуацию, а в Telegram-каналы выдавали, что их 200 тысяч», — объяснил Лукашенко.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 092 / сут.
Умерли
65 085+590 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 311 / сут.
- Назван срок защиты от коронавируса китайской вакцины Sinopharm
- СМИ: В Японии выросло число самоубийств на фоне второй волны COVID-19
- Водитель такси заработал пять суток за мастурбацию перед пассажиркой
- В Москве под колесами BMW погиб водитель замминистра
- Лукашенко нашел причину затянувшихся белорусских протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru