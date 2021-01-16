Лукашенко нашел причину затянувшихся белорусских протестов

Лукашенко считает, что причиной длительных протестов после прошедших президентских выборов стало закрытие Россией своих границ на фоне пандемии.

«Потому что даже вы закрыли от нас границу. Несколько тысяч человек, которые работали у вас, оказались здесь (в Белоруссии — прим. НСН). А работать не хотят. Я вас не упрекаю. Я просто называю объективную причину того, почему растянулись эти протесты. Они по 10-12 тысяч в последнее время ходили, фотографировали ситуацию, а в Telegram-каналы выдавали, что их 200 тысяч», — объяснил Лукашенко.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

