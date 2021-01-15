Избиения и спецлагеря. В Белоруссии поспорили насчёт скандальных указаний силовикам

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что подлинность записи могут определить только профессионалы, однако власти не смутятся, если специалисты сочтут запись правдивой.



«Все запоют, что такого не может быть в принципе, потому что нет второго такого светлого человека, как Лукашенко. Будут говорить, что Белоруссия - островок стабильности и порядочности. Работает гигантская машина пропаганды, которая забивает головы. Я не могу в интернете найти нормальный сайт, все заблокированы и запрещены. Мы живем в полицейском государстве с примитивным убогим руководителем. Подлинность этой записи с такой же страстностью опровергнут, как и докажут», - отметил он.

Вместе с тем Шушкевич подтвердил, что силовики не церемонятся с митингующими.



«У нас происходит абсолютно бесчеловечное отношение к людям с применением жестких мер - это факт. Лукашенко фактически признавал наличие в Белоруссии "эскадрона смерти". У нас также бесследно исчезали политики. Во главе Белоруссии стоит нелигитимный президент, нами правит хунта. Это латиноамериканский вариант в самом худшем смысле этого слова», - заявил политик.



Он добавил, что даже в случае подтверждения подлинности аудиозаписи не стоит ожидать показательных увольнений, как и раскола в рядах силовиков.



«Никогда не будет раскола, за исключением спорадических случаев. Это одна шайка, которой помогает президент России, давая кредиты на то, чтобы погасить долги. На эти деньги оплачивается работа белорусского ОМОНа, этих головорезов. Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах еще до окончательного подсчета голосов. Это непорядочно и неприлично», - считает Шушкевич.



Бывший президент отметил, что после ухода Лукашенко с поста президента нужно провести лечебно-воспитательную работу с силовиками.



«Я не сторонник мстительности. Надо провести профилакторий, объяснить многим из этих людей, что головорезами делаются те, кто не умеет по-другому работать. У нас беда в том, что управленцы заменены силовиками. У нас зарплата меньше в три раза, чем в Литве, Латвии и Эстонии. При этом стартовые условия у Белоруссии были лучше», - напомнил первый глава постсоветской Белоруссии.



В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН усомнился в подлинности аудиозаписи с учетом развития технологий.



«Не думаю, что эта пленка на самом деле является правдивой. Если бы хотя бы десятую долю того, что говорил Карпенков, силовики сделали, мы бы это увидели на улицах. Если сравнить уровень полицейского насилия в Белоруссии с опытом западных стран, то мы придем к выводу, что в Белоруссии действовали даже более сдержанно. Во Франции и США силовики не стесняются стрелять в упор на поражение без особых предупреждений», - отметил он.



Дзермант также рассказал, что аудиозапись могли опубликовать для того, чтобы еще больше усугубить кризис в отношениях Белоруссии с Западом.



«Цель публикации - вызвать негативную реакцию на Западе, вплоть до организации чуть не трибуналов каких-то. И конечно же, это направлено на срыв Всебелорусского народного собрания и конституционной реформы, которая должна стартовать на этом собрании. Ведь это прямой удар на всю вертикаль власти и лично на президента. По сути авторы записи пытаются всковырнуть само государство. Это вряд ли получится, если не будет какого-то вторжения или попытки организовать трибунал», - считает политолог.



По его словам, аудиозапись вряд ли ожесточит протестующих и разобщит силовиков.