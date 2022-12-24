Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», - уточняет агентство.

Глава Республики Беларусь получил приглашение от президента России Владимира Путина побывать в подмосковном Звездном городке и посетить научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Здесь готовятся к полету в космос белорусские астронавты. В ходе поездки Лукашенко обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, напоминает RT.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы создания единого оборонного пространства двух стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

