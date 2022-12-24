Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Россию, передает информагентство Sputnik Беларусь.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», - уточняет агентство.
Глава Республики Беларусь получил приглашение от президента России Владимира Путина побывать в подмосковном Звездном городке и посетить научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Здесь готовятся к полету в космос белорусские астронавты. В ходе поездки Лукашенко обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, напоминает RT.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы создания единого оборонного пространства двух стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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