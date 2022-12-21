Шойгу поручил провести маневры войск «Запад-2023»

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства он отметил, что это связано с намерением НАТО «нарастить военный потенциал вблизи российских границ».

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счёт Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», - сказал министр.

Он также поручил подготовить и провести манёвры войск «Запад-2023», в рамках выполнения приоритетных задач российской армии.

Ранее Япония впервые провела учения по эвакуации населения в случае пуска баллистической ракеты на острове Енагуни, неподалеку от Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

