Космонавта из Белоруссии отправят на МКС в 2023 году
Российский лидер Владимир Путин подтвердил планы отправить космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию, сообщат телеканал «360».
Как сообщил глава государства по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, это произойдет в 2023 году. «В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — отметил Путин.
Также в ближайшие дни белорусский лидер посетит российский Центр подготовки космонавтов.
Напомним, Россия продолжит подготовку летчиков для самолетов ВВС Белоруссии. Речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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