Космонавта из Белоруссии отправят на МКС в 2023 году

Как сообщил глава государства по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, это произойдет в 2023 году. «В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — отметил Путин.

Также в ближайшие дни белорусский лидер посетит российский Центр подготовки космонавтов.

Напомним, Россия продолжит подготовку летчиков для самолетов ВВС Белоруссии. Речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

