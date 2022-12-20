Космонавта из Белоруссии отправят на МКС в 2023 году

Российский лидер Владимир Путин подтвердил планы отправить космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию, сообщат телеканал «360».

Выход россиян с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики

Как сообщил глава государства по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, это произойдет в 2023 году. «В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — отметил Путин.

Также в ближайшие дни белорусский лидер посетит российский Центр подготовки космонавтов.

Напомним, Россия продолжит подготовку летчиков для самолетов ВВС Белоруссии. Речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосКосмонавтыБелоруссияМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры