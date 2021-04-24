Лукашенко намерен передать власть к СБ в экстренной ситуации

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг"», - заявил в эфире Лукашенко.

Он предположил, что подобная ситуация не наступит, но призвал не терять бдительность.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», - пояснил глава Беларуси.

Ранее Лукашенко анонсировал одно из самых принципиальных решений за 25 лет своей работы на президентском посту Белоруссии. Глава республики пообещал, что «у них ничего не получится», не раскрывая содержания положений будущего декрета.

