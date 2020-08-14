Политолог: белорусские мэры не поддержат призыв Тихановской к протестам
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после своего отъезда в Литву потеряла контроль над протестной активностью в стране, считает член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах Светлана Тихановская, выехавшая во вторник в Литву, опубликовала новое видеообращение, в котором призвала мэров городов Белоруссии стать организаторами мирных акций в эти выходные.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Тихановская после своего отъезда из Белоруссии в Литву не контролирует протестные акции в стране.
«Мэры не будут прислушиваться к ее призывам, она не контролирует протесты в стране», - уверен эксперт.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в эфире НСН заявил, что Лукашенко обречен.
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