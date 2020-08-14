Политолог: белорусские мэры не поддержат призыв Тихановской к протестам

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Тихановская после своего отъезда из Белоруссии в Литву не контролирует протестные акции в стране.

«Мэры не будут прислушиваться к ее призывам, она не контролирует протесты в стране», - уверен эксперт.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в эфире НСН заявил, что Лукашенко обречен.

