Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»
Ситуация в Белоруссии политизирована, однако её не стоит рассматривать как катастрофичную. Об этом Александр Лукашенко заявил во время визита на агрокомбината «Дзержинский». Госагентство Sputnik Беларусь подчеркивает, что, по словам президента Белоруссии, она разрешится в ближайшие дни.
«В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», - цитирует RT Лукашенко.
А ранее белорусский лидер обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в стране. Об этом сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают».
«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - отметил президент Белоруссии.
Между тем, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции в Вильнюсе, что вернётся в Белоруссию, когда не будет чувствовать угрозу.
Во вторник ее доверенное лицо Ольга Ковальков сообщила, что экс-кандидат в президенты вернется в Белоруссию в ближайшее время, поскольку ей на родине "сейчас ничего не угрожает", отмечает Ura.ru.
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