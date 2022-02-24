Лукашенко подтвердил «изменение обстановки» у границ Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об изменении обстановки у западных и южных границ его страны.

«Обстановка по периметру западных и южных границ изменилась. Я всем благодарен. Знаю, никто не спал ночью», - цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, ночью было проведено совещание, поскольку «надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать людям».

Погранслужба Украины: Россия атакует украинские города «при поддержке Белоруссии»

Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в отношении Украины. По утверждению погранслужбы Украины, Россия атакует военные объекты этой страны «при поддержке Белоруссии».

Перед признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Москва и Минск приняли решение о продолжении крупных совместных военных учений, который должны были завершиться в Белоруссии 20 февраля.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ЛукашенкоУкраинаБелоруссия
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