Лукашенко подтвердил «изменение обстановки» у границ Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об изменении обстановки у западных и южных границ его страны.
«Обстановка по периметру западных и южных границ изменилась. Я всем благодарен. Знаю, никто не спал ночью», - цитирует Лукашенко РИА Новости.
По его словам, ночью было проведено совещание, поскольку «надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать людям».
Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в отношении Украины. По утверждению погранслужбы Украины, Россия атакует военные объекты этой страны «при поддержке Белоруссии».
Перед признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Москва и Минск приняли решение о продолжении крупных совместных военных учений, который должны были завершиться в Белоруссии 20 февраля.
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