Лукашенко: Белоруссия продолжит поддерживать РФ в урегулировании на Украине
Белоруссия продолжит поддерживать Россию в урегулировании на Украине. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, об этом намерении Минска он также сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, указав ему, что Россия и Белоруссия «одна страна, в принципе».
«Россия в одиночку ведёт боевые действия... Кто прав, кто виноват - время покажет. Ещё спасибо скажут многие, особенно в Европе. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что «мир ещё оценит то, что сделано» Москвой и Минском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
