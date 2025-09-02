Лукашенко: Белоруссия продолжит поддерживать РФ в урегулировании на Украине

По его словам, об этом намерении Минска он также сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, указав ему, что Россия и Белоруссия «одна страна, в принципе».

«Россия в одиночку ведёт боевые действия... Кто прав, кто виноват - время покажет. Ещё спасибо скажут многие, особенно в Европе. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что «мир ещё оценит то, что сделано» Москвой и Минском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

