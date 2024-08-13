«Лучшие из лучших!»: Трамп захотел «поладить» с Путиным, а Аббас уже в Москве
Дональд Трамп похвалил лидеров России, Китая и КНДР, указал Украине на победителей фашистов и Наполеона, уверовав в высшие силы и надежду на уважение Путина.
Миллиардер Илон Маск в ночь на 13 августа предстал в роли интервьюера, побеседовав в прямом эфире с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Главный претендент на замену «сонного» главы Белого дома Джо Байдена похвастался хорошими отношениями с президентом России и другими политиками из «чужого лагеря», высказался по украинской теме и прошелся по сопернице на выборах президента США.
При этом по случайному стечению обстоятельств интервью Макса с Трампом вышло за несколько часов до встречи Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который прилетел в Москву накануне.
ОТ УКРАИНЫ ДО НАПОЛЕОНА: «Я ЛАДИЛ С ПУТИНЫМ»
Интервью Маска с Трампом в соцсети X должно было начаться около четырех утра по московскому времени, однако задержалось на сорок с лишним минут из-за «массированной атаки», как объяснил проблемы миллиардер. Однако хакеры не смогли заткнуть рот Трампу, который назвал Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «лучшими из лучших» в своем деле.
«Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо»,— сказал экс-президент США.
По словам Трампа, он предостерегал российского лидера от конфликта с Украиной.
«Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир"... Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это», - подчеркнул политик.
Трамп заявил, что в российско-украинском противостоянии виноват Байден, который «что-то сделал с Россией» после того, как стал президентом. Политик также заявил, что у нынешнего президента США «низкий уровень IQ» и тот «совершил глупость», допустив возможность вступления Украины в НАТО. При этом он скептически оценил боеспособность Киева
«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — сказал Трамп, указав на мощь российской армии и вспомнив, кто победил фашистов и Наполеона.
Он также указал, что главная проблема человечества – вовсе не глобальное потепление, как считает Байден, а «ядерное потепление».
ОТ КНДР ДО ПАЛЕСТИНЫ: АББАС В МОСКВЕ, ТРАМП – В УМЕ
Помимо Путина и Си Цзиньпина Дональд Трамп неожиданно тепло высказался и о северокорейском лидере.
«Я ладил с Ким Чен Ыном.... Кстати, он там (в КНДР – прим. НСН) настоящий босс. Знаете, многие спрашивали: "Вы правда так думаете?" Позвольте мне сказать вам: я видел вещи, о которых вы не хотите знать (…) Ему не нравится Байден. Он считает его глупым человеком. Он сказал, что он глупый человек. Ну, по крайней мере, он говорит то, что думает», - витиевато отметил Трамп, перескочив с Ким Чен Ына на своего «любимого оппонента».
При этом он прошелся и по Камале Харрис, назвав соперницу на президентских выборах в США еще более некомпетентной, чем Байден.
«Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – прим. НСН)», — сказал Трамп, не забыв упомянуть и о «сюрреалистичном» покушении, после которого он «уверовал еще сильнее».
На фоне громких заявлений Трампа в Москву прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Согласно официальным данным, озвученным в Кремле, в ходе его встречи с Путиным 13 августа будет обсуждаться обострение палестино-израильского конфликта и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее говорил НСН, что и в этом конфликте Трамп может выступить в качестве миротворца.
«Трамп категорически против продолжения военных действий в секторе Газа. Я думаю, после встречи с Трампом Нетаньяху (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху – прим. НСН) получит от него инструкции по выводу войск из сектора Газа (…) С Ливаном и с Ираном абсолютно такая же ситуация: Трамп категорически против обострения отношений с Ливаном. По возвращении с переговоров с Трампом Нетаньяху скажет, что Израиль обеспечен поддержкой США, но в то же время он не будет предпринимать никаких действий по войне в Ливане, а будет наоборот постепенно прекращать войну в Газе. С Ираном уж тем более никто не будет обострять отношения», – считает Ципис.
Встреча Путина с палестинским лидером покажет всему миру российскую роль в прекращении конфликта на Ближнем Востоке. При этом в январе 2020 года Аббас назвал «пощечиной века» план Трампа по арабо-израильскому урегулированию, предполагавший создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме, демилитаризацию сектора Газа и разоружение движения ХАМАС.
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