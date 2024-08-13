«Лучшие из лучших!»: Трамп захотел «поладить» с Путиным, а Аббас уже в Москве

Миллиардер Илон Маск в ночь на 13 августа предстал в роли интервьюера, побеседовав в прямом эфире с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Главный претендент на замену «сонного» главы Белого дома Джо Байдена похвастался хорошими отношениями с президентом России и другими политиками из «чужого лагеря», высказался по украинской теме и прошелся по сопернице на выборах президента США.

При этом по случайному стечению обстоятельств интервью Макса с Трампом вышло за несколько часов до встречи Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который прилетел в Москву накануне.