Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО
Бывший лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, что считает президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком.
По словам политика, конфликт на Украине начался из-за «глупости» главы США Джо Байдена. Он, вместо переговоров с российским лидером, начал «говорить глупости».
«Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО», — указал Трамп.
Трамп также отметил, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru