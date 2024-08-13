Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО

Бывший лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, что считает президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком.

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По словам политика, конфликт на Украине начался из-за «глупости» главы США Джо Байдена. Он, вместо переговоров с российским лидером, начал «говорить глупости».

«Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО», — указал Трамп.

Трамп также отметил, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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