«Козыри Трампа»: Нетаньяху спустит на тормозах конфликты на Ближнем Востоке

По его словам, Нетаньяху будет постепенно прекращать войну в Секторе Газа и не будет обострять ситуацию с ХАМАС и ливанским движением Хезболла.

«С Ливаном и с Ираном абсолютно такая же ситуация: Трамп категорически против обострения отношений с Ливаном. По возвращении с переговоров с Трампом Нетаньяху скажет, что Израиль обеспечен поддержкой США, но в то же время он не будет предпринимать никаких действий по войне в Ливане, а будет наоборот постепенно прекращать войну в Газе. С Ираном уж тем более никто не будет обострять отношения. Напряжение внутри Израиля может выпустить пар в форме каких-то беспорядков внутри страны. Позиция Нетаньяху зависит исключительно от внутренней ситуации в Израиле. В Израиле многие могут не найти логики в его действиях, так как они буду двойственными: он не будет обострять ситуацию с ХАМАС и ливанским движением Хезболла, будет идти на прекращение операции в Газе, но вместе с тем будет держать в руках козыри, которые дал ему Трамп, о полной поддержке Израиля со стороны США. И вот Нетаньяху будет спускать на тормозах конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке. У многих это не найдет понимая и добавит напряженности ситуации внутри Израиля. Думаю, если его позиция пошатнется, то только из-за внутренних распри», - заключил эксперт.

Ранее Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что и демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке.

