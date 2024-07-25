«Козыри Трампа»: Нетаньяху спустит на тормозах конфликты на Ближнем Востоке
Напряжение внутри Израиля может перерасти в беспорядки, однако у Нетаньяху будет поддержка США, заявил НСН Саймон Ципис.
По возвращении с переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скажет, что Израиль обеспечен поддержкой США, но в то же время он не будет предпринимать никаких действий по войне в Ливане, а будет наоборот постепенно прекращать войну в Газе, заявил в эфире НСН израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Нетаньяху неоднократно игнорировал пожелания президента США Джо Байдена по поводу прекращения операции в секторе Газа. В пятницу Нетаньяху встретится Трампом в его резиденции во Флориде. Трамп заявил, что во время его президентства «у нас был мир и стабильность в регионе», и пообещал, что «у нас это будет снова». Ципис отметил, что главная проблема кроется во внутриполитических конфликтах внутри Израиля.
«Сейчас основная проблема находится не в Секторе Газа, не в США и не на Ближнем Востоке. Самая ключевая проблема находится внутри Израиля - это внутриполитические проблемы и постоянный конфликт между коалицией и оппозицией. Кроме того, есть конфликты внутри самой коалиции. На данном этапе Генеральный штаб Израиля находится в подвешенном состоянии по целому ряду фронтов, поскольку с одной стороны он не получает четких указаний от Нетаньяху по полному уничтожению палестинского движения ХАМАС, также он не получается указаний по родному выводу войск из Сектора Газа. Сейчас армия Израиля топчется на месте, несет потери, не достигает никаких ни стратегически, ни тактических целей на земле. Единственное, что происходит - вяло текущее обнаружение тел заложников и тел погибших, которые были вывезены в Газу. Каждый день обнаруживается по несколько человек, израильтян, среди развалин Сектора Газа. Трамп категорически против продолжения военных действий в Секторе Газа. Я думаю, после встречи с Трампом Нетаньяху получит от него инструкции по выводу войск из Сектора Газа», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Нетаньяху будет постепенно прекращать войну в Секторе Газа и не будет обострять ситуацию с ХАМАС и ливанским движением Хезболла.
«С Ливаном и с Ираном абсолютно такая же ситуация: Трамп категорически против обострения отношений с Ливаном. По возвращении с переговоров с Трампом Нетаньяху скажет, что Израиль обеспечен поддержкой США, но в то же время он не будет предпринимать никаких действий по войне в Ливане, а будет наоборот постепенно прекращать войну в Газе. С Ираном уж тем более никто не будет обострять отношения. Напряжение внутри Израиля может выпустить пар в форме каких-то беспорядков внутри страны. Позиция Нетаньяху зависит исключительно от внутренней ситуации в Израиле. В Израиле многие могут не найти логики в его действиях, так как они буду двойственными: он не будет обострять ситуацию с ХАМАС и ливанским движением Хезболла, будет идти на прекращение операции в Газе, но вместе с тем будет держать в руках козыри, которые дал ему Трамп, о полной поддержке Израиля со стороны США. И вот Нетаньяху будет спускать на тормозах конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке. У многих это не найдет понимая и добавит напряженности ситуации внутри Израиля. Думаю, если его позиция пошатнется, то только из-за внутренних распри», - заключил эксперт.
Ранее Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что и демократы, и республиканцы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке.
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