«Как турист». В Крыму назвали условия для визита Владимира Зеленского

Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом, и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом. Как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — заявил Фикс.