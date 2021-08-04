«Как турист». В Крыму назвали условия для визита Владимира Зеленского
Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, что украинский лидер публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом, и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом. Как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», — заявил Фикс.
Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени. По словам президента Украины, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.
«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут», – заявил украинский лидер.
Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждая с журналистом Евгением Киселёвым ситуацию с Крымом, пригрозил России «камнями с неба», подчеркивает RT.
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