Польша введет эмбарго на энергоресурсы из России

Польша запретит поставки газа и угля из России, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Шимона Шинковского.

Страны ЕС одобрили эмбарго на импорт угля из России

По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы. Как напомнил польский дипломат, ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.

Отмечается, что если такое решение не будет принято Евросоюзом, то Польша самостоятельно примет его в течение нескольких месяцев.

Пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. «Бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик считает запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркивая, что это «убьет страну».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НефтьГазПольша
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