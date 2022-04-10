Польша введет эмбарго на энергоресурсы из России
Польша запретит поставки газа и угля из России, сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Шимона Шинковского.
По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы. Как напомнил польский дипломат, ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.
Отмечается, что если такое решение не будет принято Евросоюзом, то Польша самостоятельно примет его в течение нескольких месяцев.
Пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. «Бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик считает запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркивая, что это «убьет страну».
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