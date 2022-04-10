Польша введет эмбарго на энергоресурсы из России

По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы. Как напомнил польский дипломат, ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.

Отмечается, что если такое решение не будет принято Евросоюзом, то Польша самостоятельно примет его в течение нескольких месяцев.

Пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. «Бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик считает запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркивая, что это «убьет страну».

