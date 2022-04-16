В Германии предостерегли от введения эмбарго на российский газ
Эмбарго на поставки газа из России поставило бы под угрозу «социальный мир в Германии». Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.
Политик считает, что Берлину следует действовать осмотрительно, подготавливать шаги и придерживаться их, если ФРГ хочет «навредить [президенту России Владимиру] Путину».
По словам Хабека, Германия активно работает над достижением «независимости от ископаемых источников энергии из России» и уже продвинулась в части снижения зависимости от импорта российских угля и нефти. Также интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа.
Кроме того, вице-канцлер отверг идею добычи сланцевого газа в ФРГ методом фрекинга. По словам Хабека, это сложно с точки зрения законодательства, так как добыча может иметь негативные последствия для природы, к тому же на получение необходимых разрешений и налаживание добычи потребуются годы.
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