В Германии предостерегли от введения эмбарго на российский газ

Политик считает, что Берлину следует действовать осмотрительно, подготавливать шаги и придерживаться их, если ФРГ хочет «навредить [президенту России Владимиру] Путину».

По словам Хабека, Германия активно работает над достижением «независимости от ископаемых источников энергии из России» и уже продвинулась в части снижения зависимости от импорта российских угля и нефти. Также интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа.

Кроме того, вице-канцлер отверг идею добычи сланцевого газа в ФРГ методом фрекинга. По словам Хабека, это сложно с точки зрения законодательства, так как добыча может иметь негативные последствия для природы, к тому же на получение необходимых разрешений и налаживание добычи потребуются годы.

