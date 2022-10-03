«Любят и уважают»: В МГИМО уверены в победе Лулы да Силвы на выборах в Бразилии
При избрании Лулы президентом Бразилии отношения с Россией приобретут дополнительный стимул, отметил в эфире НСН политолог Борис Мартынов.
Бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва имеет большие шансы на победу во втором туре президентских выборов, народ Бразилии помнит и уважает его, а вот шансы Болсонару гораздо меньше, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.
Накануне в Бразилии не смогли определить победителя президентских выборов по результатам первого тура голосования. Лидерами гонки за высший государственный пост стали действующий президент Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Впереди идет да Силва с результатом 47,93%, а за ним Болсонару, который набрал 43,63% голосов. Второй тур голосования запланирован на 30 октября. Борис Мартынов считает, что для России победа Лулы будет хорошим знаком.
«При Луле Бразилия вступила в БРИКС. При нем между нами было заключено соглашение о технологическом альянсе, о стратегическом партнерстве. При Луле также был отменен визовый режим. В этом плане представляется, что, если Лула победит, а шансы весьма высоки на победу во втором туре, наши отношения получат дополнительный стимул. Учитывая предыдущий послужной список этого кандидата, наши отношения будут складываться в благоприятном направлении. Шансы у Болсонару есть, события могут измениться в одночасье, гарантировать ничего нельзя. Но тенденция такая: больше шансов на победу у Лулы», - сказал Мартынов.
По его словам, победа Лулы да Силвы в первом туре президентских выборов была ожидаема. Политолог напомнил, что экс-президент Бразилии вывел народ из бедности, а также проводил достаточно взвешенную, умеренную политику и ставил превыше всего интересы своей страны.
«Лидерство да Силвы было достаточно ожидаемым. Правда, в последние месяцы Болсонару подтянулся. Лулу помнят, любят и уважают за то, что он вывел из бедности 30 миллионов своих соотечественников, создал новый средний класс. Он достаточно мужественно противостоял всем нападкам в связи с обвинениями в коррупции, с делом «Петробраса», которое очень мутное. Кроме того, бразильцы народ очень сочувствующий чужим горестям и несчастьям. Лула болел раком, потом сидел в тюрьме по надуманному обвинению. За годы своего президентства он продемонстрировал себя как достаточно взвешенный, умеренный политик, который руководствуется, прежде всего, интересами своей страны, а не идеологическими догмами», - резюмировал Мартынов.
Так, первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября, для победы требовалось набрать свыше 50% голосов. Опросы общественного мнения стабильно показывали победу кандидата от левых сил Лулы да Силвы в первом туре, причем с большим отрывом. На этом фоне Жаир Болсонару отмечал, что уйдет из политики в случае своего поражения на выборах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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