«Любят и уважают»: В МГИМО уверены в победе Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

Накануне в Бразилии не смогли определить победителя президентских выборов по результатам первого тура голосования. Лидерами гонки за высший государственный пост стали действующий президент Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Впереди идет да Силва с результатом 47,93%, а за ним Болсонару, который набрал 43,63% голосов. Второй тур голосования запланирован на 30 октября. Борис Мартынов считает, что для России победа Лулы будет хорошим знаком.

«При Луле Бразилия вступила в БРИКС. При нем между нами было заключено соглашение о технологическом альянсе, о стратегическом партнерстве. При Луле также был отменен визовый режим. В этом плане представляется, что, если Лула победит, а шансы весьма высоки на победу во втором туре, наши отношения получат дополнительный стимул. Учитывая предыдущий послужной список этого кандидата, наши отношения будут складываться в благоприятном направлении. Шансы у Болсонару есть, события могут измениться в одночасье, гарантировать ничего нельзя. Но тенденция такая: больше шансов на победу у Лулы», - сказал Мартынов.

По его словам, победа Лулы да Силвы в первом туре президентских выборов была ожидаема. Политолог напомнил, что экс-президент Бразилии вывел народ из бедности, а также проводил достаточно взвешенную, умеренную политику и ставил превыше всего интересы своей страны.