Экс-глава МИД Бразилии назвал политической ошибкой санкции против РФ

По мнению Аморим, санкции увеличивают риск ядерной войны. Он также предупредил об опасностях изоляции экономики, «такой крупной и стратегической», как российская.

Аморим возглавлял ведомство с 2003 по 2010 год во время президентства лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силва.



Санкции против России западные страны вводят из-за военной операции РФ на территории Украины, которая началась в феврале текущего года.



