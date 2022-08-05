Экс-глава МИД Бразилии назвал политической ошибкой санкции против РФ
Экс-глава МИД Бразилии Селсу Аморим заявил, что санкции против России, введенные США, являются политической ошибкой. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению Аморим, санкции увеличивают риск ядерной войны. Он также предупредил об опасностях изоляции экономики, «такой крупной и стратегической», как российская.
Аморим возглавлял ведомство с 2003 по 2010 год во время президентства лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силва.
Санкции против России западные страны вводят из-за военной операции РФ на территории Украины, которая началась в феврале текущего года.
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