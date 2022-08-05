Экс-глава МИД Бразилии назвал политической ошибкой санкции против РФ

Экс-глава МИД Бразилии Селсу Аморим заявил, что санкции против России, введенные США, являются политической ошибкой. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению Аморим, санкции увеличивают риск ядерной войны. Он также предупредил об опасностях изоляции экономики, «такой крупной и стратегической», как российская.

Аморим возглавлял ведомство с 2003 по 2010 год во время президентства лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулы да Силва.

Санкции против России западные страны вводят из-за военной операции РФ на территории Украины, которая началась в феврале текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БразилияСША
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