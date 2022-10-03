Лула да Силва обошел Болсонару на президентских выборах в Бразилии
3 октября 202204:21
Бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего соперника Жаира Болсонару на президентских выборах, следует из итогов подсчета 70 процента бюллетеней.
У Лулы да Силвы 45,74 процента голосов, Болсонару набирает 45,51 процента.
Так как никто из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов, то состоится второй тур выборов президента. Он пройдет 30 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru